Ünlü şarkıcı felç geçirdiğini açıkladı: Yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldım!

Ünlü şarkıcı felç geçirdiğini açıkladı: Yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldım!
Yayınlanma:
ABD'li rock grubu Mötley Crüe'nin solisti Vince Neil, uykusunda felç geçirdiğini ve sol tarafının devre dışı kaldığını açıkladı. Aylar süren fizik tedavi ve yoğun egzersizlerle yeniden yürümeyi öğrenen Neil, artık koşabildiğini söyledi.

ABD'li rock grubu Mötley Crüe’nün solisti Vince Neil, geçtiğimiz Noel’de uykusunda felç geçirdiğini ve yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldığını açıkladı.

64 yaşındaki Neil, "Tüm sol tarafım devre dışı kaldı. Yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldım, bu çok zordu. Doktorlar sahneye dönemeyeceğimi söyledi. Ama ben ‘Hayır, döneceğim, izleyin görün’ dedim." ifadelerini kullandı.

vince-neil-felc.jpg

Manifest müjdeyi verdi: Yakında...Manifest müjdeyi verdi: Yakında...

"TUVALETE BİLE TAŞINARAK GÖTÜRÜLÜYORDUM"

Mart ayında grup, Neil’in “bir tıbbi operasyon geçireceği” gerekçesiyle Las Vegas konserini ertelemişti. Detaylar ise yeni ortaya çıktı. “Motley, iyileşmem için programın ilk kısmını iptal etti.” diyen Neil, aylarca Nashville’deki evinde fizik tedavi gördüğünü belirtti.

Ünlü şarkıcı, "İlk başta tuvalete bile taşınarak götürülüyordum, sonra tekerlekli sandalyeye geçtim. Yürüyüş yardımcısı, baston derken artık hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorum." dedi. Fiziksel olarak tamamen toparlanabilmek için yerel bir futbol antrenörüyle çalıştığını, merdiven ve çeviklik egzersizleri yaptığını da ekledi.

vince-neil.jpg

Aşkın Nur Yengi'den Haluk Bilginer'e şaşırtan teklif!Aşkın Nur Yengi'den Haluk Bilginer'e şaşırtan teklif!

Neil, "Beynin bacaklara komut göndermesi zaman alıyor. Yürümeye çalışıyorsun ama istediğin gibi olmuyor. Ama şimdi koşmayı bile yeniden öğrendim." diyerek büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Magazin
Manifest müjdeyi verdi: Yakında...
Manifest müjdeyi verdi: Yakında...
Aşkın Nur Yengi'den Haluk Bilginer'e şaşırtan teklif!
Aşkın Nur Yengi'den Haluk Bilginer'e şaşırtan teklif!