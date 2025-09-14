Ünlü şarkıcı felç geçirdiğini açıkladı: Yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldım!

ABD'li rock grubu Mötley Crüe’nün solisti Vince Neil, geçtiğimiz Noel’de uykusunda felç geçirdiğini ve yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldığını açıkladı.

64 yaşındaki Neil, "Tüm sol tarafım devre dışı kaldı. Yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldım, bu çok zordu. Doktorlar sahneye dönemeyeceğimi söyledi. Ama ben ‘Hayır, döneceğim, izleyin görün’ dedim." ifadelerini kullandı.

"TUVALETE BİLE TAŞINARAK GÖTÜRÜLÜYORDUM"

Mart ayında grup, Neil’in “bir tıbbi operasyon geçireceği” gerekçesiyle Las Vegas konserini ertelemişti. Detaylar ise yeni ortaya çıktı. “Motley, iyileşmem için programın ilk kısmını iptal etti.” diyen Neil, aylarca Nashville’deki evinde fizik tedavi gördüğünü belirtti.

Ünlü şarkıcı, "İlk başta tuvalete bile taşınarak götürülüyordum, sonra tekerlekli sandalyeye geçtim. Yürüyüş yardımcısı, baston derken artık hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorum." dedi. Fiziksel olarak tamamen toparlanabilmek için yerel bir futbol antrenörüyle çalıştığını, merdiven ve çeviklik egzersizleri yaptığını da ekledi.

Neil, "Beynin bacaklara komut göndermesi zaman alıyor. Yürümeye çalışıyorsun ama istediğin gibi olmuyor. Ama şimdi koşmayı bile yeniden öğrendim." diyerek büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.