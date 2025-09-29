Robbie Williams'ın ekibinden rüşvet alan 2 polise gözaltı!

Dün, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da sahne alan İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın ekibinden rüşvet alan iki trafik polisinin gözaltına alındığı açıklandı.

Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Grozdan Karadzhov tarafından yapılan açıklamada, Robbie Williams’ın konseri için ekipman taşıyan 4 kamyonun Sofya girişinde durdurulduğu ve iki Bulgar polisin araç personelinden rüşvet aldığı belirtildi.

ŞOFÖRLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şoförlerin suç duyurusunda bulunmaları üzerine iki polis hakkında derhal disiplin işleminin başlatıldığını ve işlerine son verilip gözaltına alındıklarını ifade eden Karacov, şöyle dedi:

"Karayolları İdaresi, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili makamlar, yolsuzluk yapan çalışanların tespit edilmesi ve gözaltına alınması konusunda tam işbirliği yaptı. Gerekli önlemler alındı. Yolsuzluk girişimlerine karşı tavizimiz olmaz."

Bulgar Devlet Televizyonu (BNT), iki polis memurunun iki İngiliz şoförden 100'er avro, Hollandalı şoförden de 300 avro rüşvet aldıklarını duyurdu.

Robbie Williams, dün Sofya’da 40 bin kişinin izlediği bir konser vermişti.