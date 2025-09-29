Jennifer Lopez boşanma sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı: Dürüst olmak gerekirse...

Jennifer Lopez boşanma sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı: Dürüst olmak gerekirse...
Yayınlanma:
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Ben Affleck ile ayrılığı hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu. Lopez, boşanmayı "başıma gelen en iyi şey" olarak tanımladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, CBS Sunday Morning programına verdiği röportajla gündeme oturdu.

Lopez, 2024 yılında boşandığı Ben Affleck ile ayrılık sürecinin kendisine olan etkisini anlatırken kullandığı ifadelerle herkesi şaşırttı.

jennifer-lopez.jpg

"BAŞIMA GELEN EN İYİ ŞEYDİ"

Programda yapımcılığını üstlendiği yeni müzikal filmi "Örümcek Kadının Öpücüğü" hakkında konuşan Lopez, özel hayatındaki zorlu döneme de değindi. Ünlü yıldız, çekimler sırasında duygusal olarak zorlandığını belirterek, "Zordu, gerçekten zor bir zamandı... Fakat üstesinden geldim" dedi.

Lopez, boşanma süreci ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, başıma gelen en iyi şeydi. Çünkü beni değiştirmedi ama ihtiyacım olan şekilde büyümeme yardımcı oldu. Kendimin daha fazla farkına vardım. Artık geçen yıldan farklı bir insanım."

jennifer-lopez-ben-affleck.webp

Pelin Akil isyan etti: Yalan yanlış iftira!Pelin Akil isyan etti: Yalan yanlış iftira!

"O OLMASAYDI ÇEKİLMEZDİ"

Öte yandan Lopez, eski eşi Ben Affleck'in kariyerine olan katkısını da dile getirdi. "Örümcek Kadının Öpücüğü" filminin hayata geçmesinde Affleck'in önemli rol oynadığını itiraf etti:

"O ve Artists Equity olmasaydı film çekilmezdi. Finansmanı onlar sağladı. Ona bunun oynamak için doğduğum rol olduğunu söyledim, o da kabul etti."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Magazin
Aşk acısı ünlü oyuncuyu bir deri bir kemik bıraktı: Görenler tanıyamadı!
Aşk acısı ünlü oyuncuyu bir deri bir kemik bıraktı: Görenler tanıyamadı!
Hülya Avşar kiracısıyla davalık olmuştu: Mahkemeden karar çıktı!
Hülya Avşar kiracısıyla davalık olmuştu: Mahkemeden karar çıktı!