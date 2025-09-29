Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, CBS Sunday Morning programına verdiği röportajla gündeme oturdu.

Lopez, 2024 yılında boşandığı Ben Affleck ile ayrılık sürecinin kendisine olan etkisini anlatırken kullandığı ifadelerle herkesi şaşırttı.

"BAŞIMA GELEN EN İYİ ŞEYDİ"

Programda yapımcılığını üstlendiği yeni müzikal filmi "Örümcek Kadının Öpücüğü" hakkında konuşan Lopez, özel hayatındaki zorlu döneme de değindi. Ünlü yıldız, çekimler sırasında duygusal olarak zorlandığını belirterek, "Zordu, gerçekten zor bir zamandı... Fakat üstesinden geldim" dedi.

Lopez, boşanma süreci ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, başıma gelen en iyi şeydi. Çünkü beni değiştirmedi ama ihtiyacım olan şekilde büyümeme yardımcı oldu. Kendimin daha fazla farkına vardım. Artık geçen yıldan farklı bir insanım."

"O OLMASAYDI ÇEKİLMEZDİ"

Öte yandan Lopez, eski eşi Ben Affleck'in kariyerine olan katkısını da dile getirdi. "Örümcek Kadının Öpücüğü" filminin hayata geçmesinde Affleck'in önemli rol oynadığını itiraf etti:

"O ve Artists Equity olmasaydı film çekilmezdi. Finansmanı onlar sağladı. Ona bunun oynamak için doğduğum rol olduğunu söyledim, o da kabul etti."