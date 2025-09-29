Pelin Akil isyan etti: Yalan yanlış iftira!

Pelin Akil isyan etti: Yalan yanlış iftira!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Pelin Akil, menajeriyle aşk yaşadığı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

2016 yılında nikâh masasına oturan ve ikiz kızları bulunan oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, geçtiğimiz aylarda aldıkları boşanma kararıyla gündeme gelmişti.

Ayrılık sonrası özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialara ise Pelin Akil'den yanıt geldi.

pelin-akil-anil-altan.webp

YENİ AŞK İDDİASINA YANIT VERDİ

Boşanmanın ardından, Pelin Akil'in menajeri Eser Gökhan Küçükerol ile yeni bir aşka yelken açtığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Bu iddiaya sessiz kalmayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adeta isyan etti. Akil, hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yalan, yanlış iftira" ifadeleriyle söylentileri kesin bir dille yalanladı.

pelin-akil-aciklama.jpg

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!

Geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile görüntülenen Anıl Altan ise aşk iddialarına henüz yanıt vermedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Magazin
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Nejat İşler'e kafa atmıştı: Magazin muhabirinden açıklama
Nejat İşler'e kafa atmıştı: Magazin muhabirinden açıklama