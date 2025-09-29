Pelin Akil isyan etti: Yalan yanlış iftira!

2016 yılında nikâh masasına oturan ve ikiz kızları bulunan oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, geçtiğimiz aylarda aldıkları boşanma kararıyla gündeme gelmişti.

Ayrılık sonrası özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialara ise Pelin Akil'den yanıt geldi.

YENİ AŞK İDDİASINA YANIT VERDİ

Boşanmanın ardından, Pelin Akil'in menajeri Eser Gökhan Küçükerol ile yeni bir aşka yelken açtığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Bu iddiaya sessiz kalmayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adeta isyan etti. Akil, hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yalan, yanlış iftira" ifadeleriyle söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!

Geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile görüntülenen Anıl Altan ise aşk iddialarına henüz yanıt vermedi.