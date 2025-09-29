Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!

Türk sanat müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı konserde yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Özel hayatıyla ilgili konuşan ünlü sanatçı, servetini kime bırakacağı yönünde yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

"AŞK İSTİYORUM, PARAM ÇOK!"

Konser sırasında seyircilerle sohbet eden Ersoy, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sanatçının, "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun?" sözleri salonda büyük yankı uyandırdı.

Diva, tek şartının ise yakışıklılık olduğunu belirterek, "Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" dedi.

Asena 40 milyonluk otomobili ile görüntülendi: Plaka eski eşinin ama...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sanatçının bu açıklamaları, konseri izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede gündem oldu.