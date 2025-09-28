Asena 40 milyonluk otomobili ile görüntülendi: Plaka eski eşinin ama...

Yayınlanma:
Ünlü oryantal Asena, 40 milyon liralık lüks aracı ile objektiflere yakalandı. Otomobilin plakasında eski eşi Hasan Dere'nin adının baş harfleri bulunsa da, Asena arabanın eşine ait olmadığını açıkladı.

8 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalayan Asena, önceki gün Nişantaşı'nda 40 milyon liralık lüks aracıyla görüntülendi.

Almanya plakalı lüks marka aracının plakasının boşandığı eşi Hasan Dere'nin adının baş harflerini taşıması dikkat çekerken, ünlü oryantal aracın eski eşine ait olduğu iddialarına cevap verdi.

"RUHSATTA BENİM ADIM YAZIYOR"

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, boşandığı eşinin adının baş harflerini taşıyan otomobilin kendisine ait olduğunu söyleyen Asena, "Plakada onun baş harfleri var ama bu benim aracım. İsteyene gösteririm, ruhsatta benim adım yazıyor" diyerek iddiaları yalanladı.

SAHNELERE DÖNÜYOR

Asena, boşanmayla ilgili sorular karşısında ise espri yaparak, "Vatana millete hayırlı olsun" dedi.

Sahnelere döneceğini de açıklayan ünlü oryantal, "Kaldığımız yerden devam. Ayın 27’sinde Bülent Ersoy’la sahnem var" dedi. Evliyken sahne çalışmalarıyla ilgili baskı görüp görmediği sorusuna ise, "Ben evlilikse evlilik yapmak isterim. Evlilik gibi evlilik olsun isterim. Bir şeye yöneleyim, bir şeye odaklanayım. Şimdi ise dans zamanı" yanıtını verdi.

"MAL MÜLKLE İŞİMİZ YOK"

Boşanırken mal paylaşımı yapmadıklarını da belirten Asena, "Biz öyle insanlar değiliz. Birbirimiz için en iyisini isteriz. Dostuz, bir aradayız. İki medeni insanız. Birlikte karar verdik ayrılığa. Boşanmaya el ele gittik, el ele çıktık. Bizim öyle mal mülkle işimiz yok" şeklinde konuştu.

