Ebru Gündeş'in 4. evliliği de resmen bitti!

Şubat 2024'te iş insanı Murat Özdemir ile nikâh masasına oturan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, dün yaptığı açıklamada ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ebru Gündeş'in açıklamasının ardından boşanma işlemi, bugün gerçekleştirildi. Yurt dışında olan ünlü şarkıcı, Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına katılmadı. Anlaşmalı boşanma davası olduğu için boşanma, tarafların avukatları tarafından gerçekleştirildi.

Bir dizi aşkı daha nikah masasına taşınıyor

FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE AYRILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim… Saygılarımla"

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Ebru Gündeş, 2010 yılında Reza Zarrab'la evlenmişti. Mayıs 2021'de, Bodrum Aile Mahkemesi'nde dava açan Ebru Gündeş, 11 yıllık evliliğini bitirmişti.