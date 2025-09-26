Bir dizi aşkı daha nikah masasına taşınıyor

Bir dizi aşkı daha nikah masasına taşınıyor
Yayınlanma:
Türkiye-Özbekistan ortak yapımı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde tanışan Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova, evlenme kararı aldı.

Ekranlarda başlayan bir aşk hikayesi daha gerçek hayatta evlilikle taçlanıyor. Türk oyuncu Emre Kıvılcım ile Özbek meslektaşı Yulduz Rajabova, 2020 yılında tanıştıkları setten nikah masasına yürüme kararı aldı.

Çift, Türkiye-Özbekistan ortak yapımı olan Bozkır Arslanı Celaleddin adlı dizide partner olmuştu. Set arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

553323123-18525642739045371-7076266372949265570-n.jpg

Derya Tuna acı haberi verdi!Derya Tuna acı haberi verdi!

YÜZÜK VE KALP EMOJİSİYLE İLAN ETTİLER

Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova, evlilik kararını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla duyurdu. Birlikte çekildikleri mutlu kareleri takipçileriyle paylaşan çift, fotoğrafın altına yüzük ve kalp emojisi koyarak evleneceklerini resmen ilan etti.

Ünlü çift, hayranlarından çok sayıda tebrik mesajları alırken, çiftin düğün hazırlıklarına hızla başlaması bekleniyor.

554485899-18525642679045371-7745397437354671747-n.jpg

Buray ve Mina Soyak ile evleniyor!Buray ve Mina Soyak ile evleniyor!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Magazin
Derya Tuna acı haberi verdi!
Derya Tuna acı haberi verdi!
Buray ve Mina Soyak ile evleniyor!
Buray ve Mina Soyak ile evleniyor!
Güllü'nün son röportajı gündem oldu: Serenay Sarıkaya'yı istemişti
Güllü'nün son röportajı gündem oldu: Serenay Sarıkaya'yı istemişti