Bir dizi aşkı daha nikah masasına taşınıyor

Ekranlarda başlayan bir aşk hikayesi daha gerçek hayatta evlilikle taçlanıyor. Türk oyuncu Emre Kıvılcım ile Özbek meslektaşı Yulduz Rajabova, 2020 yılında tanıştıkları setten nikah masasına yürüme kararı aldı.

Çift, Türkiye-Özbekistan ortak yapımı olan Bozkır Arslanı Celaleddin adlı dizide partner olmuştu. Set arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

YÜZÜK VE KALP EMOJİSİYLE İLAN ETTİLER

Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova, evlilik kararını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla duyurdu. Birlikte çekildikleri mutlu kareleri takipçileriyle paylaşan çift, fotoğrafın altına yüzük ve kalp emojisi koyarak evleneceklerini resmen ilan etti.

Ünlü çift, hayranlarından çok sayıda tebrik mesajları alırken, çiftin düğün hazırlıklarına hızla başlaması bekleniyor.

