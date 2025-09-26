Buray ve Mina Soyak ile evleniyor!

Ünlü şarkıcı Buray, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Mina Soyak ile evlilik yolunda. Ünlü şarkıcı bu hafta sonu, Mina Soyak’ı ailesinden istemek için kapılarını çalacak.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Buray, iş dünyasının köklü ailelerinden Soyak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Soyak ve Aslı Pehlivanlı'nın kızları Mina Soyak’ı, geleneğe uygun şekilde ailesiyle birlikte istemeye gidecek.

Daha önce Avustralya’da yedi yıllık bir evlilik yapan ve ardından boşanan Buray, ikinci evliliğini Mina Soyak’la yapacak.

Güllü'nün son röportajı gündem oldu: Serenay Sarıkaya'yı istemişti

GÖZLERDEN UZAK AŞKIN İLK SİNYALLERİ

İkilinin uzun süredir gözlerden uzak yürüttüğü ilişki, sosyal medyada verdiği ipuçlarıyla dikkat çekmişti. Buray ve Mina Soyak'ın birbirlerini takibe alması ve paylaşımlarına yaptıkları beğeniler, aşkın ilk sinyalleri olarak yorumlanmıştı.

Mina Soyak, aynı zamanda kreatif ajans ve bir giyim markasının kurucusu olarak iş ve moda dünyasında da girişimci kimliğiyle öne çıkıyor.