Derya Tuna acı haberi verdi!

Yayınlanma:
İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi verdi.

İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı ve İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Tuna, kardeşi Perihan Tuna Oba'yı kaybettiğini duyurdu.

"Canım kardeşimi kaybettik" başlığıyla yayımladığı mesajda Derya Tuna, cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaştı.

derya-tuna.webp

CENAZE BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Ünlü isim, acı haberle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Canım kardeşim Perihan Tuna Oba'yı kaybettik. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacaktır ve sonrasında Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir."

derya-tuna-aciklama.webp

80’li yıllardan itibaren Yeşilçam filmleriyle hafızalara kazınan Derya Tuna, bir dönem sahne performanslarıyla da adından söz ettirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

