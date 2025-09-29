One Direction ile tanınmıştı: Kanserle mücadele eden ünlü isim hayatını kaybetti

One Direction ile tanınmıştı: Kanserle mücadele eden ünlü isim hayatını kaybetti
Yayınlanma:
One Direction grubunun koreografı Paul Roberts, kanserle verdiği mücadelenin ardından 52 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü 52 yaşındaki koreograf Paul Roberts, kansere karşı verdiği savaşı kaybetti.

Paul Roberts'ın acı kaybını duyuran ailesi, duygusal bir açıklama yaparak sanatçının vefatını paylaştı:

"Dün akşam, kanserle cesur bir savaşın ardından, Paul nazikçe evde, ailesiyle çevrili bir şekilde aramızdan ayrıldı. Gidişi de, tıpkı hayatı gibi, zarafet doluydu. Huzur içinde uyu."

paul-roberts.webp

MÜZİK CAMİASINI YASA BOĞDU

Roberts'ın ölüm haberi, birlikte çalıştığı ünlü isimleri ve müzik camiasını yasa boğdu. Aralarında Strictly yıldızı Layton Williams, Louis Tomlinson'ın kız kardeşi Lottie ve Steps üyesi Ian 'H' Watkins gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişi taziye mesajları yayınladı.

ONE DİRECTİON GRUBUNUN KOREOGRAFIYDI

Paul Roberts, kariyeri boyunca birçok yıldızın sahne ve video performansına yön verdi. Özellikle One Direction hayranlarının en sevdiği kliplerden olan "Best Song Ever" ve "Kiss You" gibi eserlerin arkasındaki koreografik deha oydu.

roberts-one-direction.webp

Ünlü müzik grubunun kurucusu hayatını kaybettiÜnlü müzik grubunun kurucusu hayatını kaybetti

Roberts ayrıca Harry Styles'ın "Treat People With Kindness" müzik videosunda da çalışmış ve bu çalışmasıyla Styles'ın 2021'de VMA'da En İyi Koreografi ödülünü kazanmasını sağlamıştı.

Roberts, daha önceki bir açıklamasında One Direction için, "Çok erken fark etmiştim ki onlarda bir sihir vardı. Eğer gerçekten iyi dans etmek isteseler, kesinlikle yapabilirlerdi" ifadelerini kullanmıştı.

harry-stles-roberts.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
Güllü'nün patronundan şok iddia! "Görmemesi gereken bir şey gördü"
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Magazin
Robbie Williams'ın ekibinden rüşvet alan 2 polise gözaltı!
Robbie Williams'ın ekibinden rüşvet alan 2 polise gözaltı!
Aşk acısı ünlü oyuncuyu bir deri bir kemik bıraktı: Görenler tanıyamadı!
Aşk acısı ünlü oyuncuyu bir deri bir kemik bıraktı: Görenler tanıyamadı!