One Direction ile tanınmıştı: Kanserle mücadele eden ünlü isim hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü 52 yaşındaki koreograf Paul Roberts, kansere karşı verdiği savaşı kaybetti.

Paul Roberts'ın acı kaybını duyuran ailesi, duygusal bir açıklama yaparak sanatçının vefatını paylaştı:

"Dün akşam, kanserle cesur bir savaşın ardından, Paul nazikçe evde, ailesiyle çevrili bir şekilde aramızdan ayrıldı. Gidişi de, tıpkı hayatı gibi, zarafet doluydu. Huzur içinde uyu."

MÜZİK CAMİASINI YASA BOĞDU

Roberts'ın ölüm haberi, birlikte çalıştığı ünlü isimleri ve müzik camiasını yasa boğdu. Aralarında Strictly yıldızı Layton Williams, Louis Tomlinson'ın kız kardeşi Lottie ve Steps üyesi Ian 'H' Watkins gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişi taziye mesajları yayınladı.

ONE DİRECTİON GRUBUNUN KOREOGRAFIYDI

Paul Roberts, kariyeri boyunca birçok yıldızın sahne ve video performansına yön verdi. Özellikle One Direction hayranlarının en sevdiği kliplerden olan "Best Song Ever" ve "Kiss You" gibi eserlerin arkasındaki koreografik deha oydu.

Roberts ayrıca Harry Styles'ın "Treat People With Kindness" müzik videosunda da çalışmış ve bu çalışmasıyla Styles'ın 2021'de VMA'da En İyi Koreografi ödülünü kazanmasını sağlamıştı.

Roberts, daha önceki bir açıklamasında One Direction için, "Çok erken fark etmiştim ki onlarda bir sihir vardı. Eğer gerçekten iyi dans etmek isteseler, kesinlikle yapabilirlerdi" ifadelerini kullanmıştı.