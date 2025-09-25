Ünlü müzik grubunun kurucusu hayatını kaybetti

Ünlü müzik grubunun kurucusu hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İngiliz Pentangle grubunun kurucu üyesi ve bas virtüözü Danny Thompson, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca birçok ünlü isimle çalışan Thompson’ın vefatı, müzik dünyasını yasa boğdu.

Müzik camiasında "Doğanın Gücü" (Force of Nature) olarak anılan efsanevi bas gitarist Danny Thompson, 86 yaşında yaşama veda etti. Thompson'ın salı günü İngiltere’deki evinde huzur içinde öldüğü açıklandı.

Thompson, 1967 yılında kurulan ve İngiliz folk-rock akımının öncüleri arasında yer alan Pentangle grubunun kurucu üyesiydi.

danny-thompson-dead.webp

Sanatçının görkemli kariyeri, onu sadece Pentangle ile sınırlı tutmadı; Kate Bush, John Martyn ve Roy Orbison gibi müzik devleriyle de çalıştı. En bilinen işlerinden biri de, 1968 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ikinci olan Cliff Richard'ın "Congratulations" şarkısında çalmasıydı.

pentangle.jpg

Armağan Çağlayan özür diledi: Öküzlük ettim!Armağan Çağlayan özür diledi: Öküzlük ettim!

"ŞARKIYA HİZMET EDEN BİR OYUNCUYDU"

Yönetim ekibi tarafından yapılan duygusal açıklamada, Thompson'ın "çalıştığı herkes tarafından sevilen ve takdir edilen bir müzisyen" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Eserlerinin kalitesi ve çalıştığı müzisyenlerin inanılmaz çeşitliliği eşsizdir. Danny, karşılaştığı herkesin hayatını zenginleştiren, şarkıya hizmet eden bir oyuncuydu. Kendisini çok özleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

danny-thompson-dead.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Magazin
Armağan Çağlayan özür diledi: Öküzlük ettim!
Armağan Çağlayan özür diledi: Öküzlük ettim!
Sokakta bayılmıştı: Ahu Yağtu sağlık durumunu açıkladı!
Sokakta bayılmıştı: Ahu Yağtu sağlık durumunu açıkladı!
Star Trek efsanesi hastaneye kaldırıldı!
Star Trek efsanesi hastaneye kaldırıldı!