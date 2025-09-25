Ünlü müzik grubunun kurucusu hayatını kaybetti

Müzik camiasında "Doğanın Gücü" (Force of Nature) olarak anılan efsanevi bas gitarist Danny Thompson, 86 yaşında yaşama veda etti. Thompson'ın salı günü İngiltere’deki evinde huzur içinde öldüğü açıklandı.

Thompson, 1967 yılında kurulan ve İngiliz folk-rock akımının öncüleri arasında yer alan Pentangle grubunun kurucu üyesiydi.

Sanatçının görkemli kariyeri, onu sadece Pentangle ile sınırlı tutmadı; Kate Bush, John Martyn ve Roy Orbison gibi müzik devleriyle de çalıştı. En bilinen işlerinden biri de, 1968 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ikinci olan Cliff Richard'ın "Congratulations" şarkısında çalmasıydı.

"ŞARKIYA HİZMET EDEN BİR OYUNCUYDU"

Yönetim ekibi tarafından yapılan duygusal açıklamada, Thompson'ın "çalıştığı herkes tarafından sevilen ve takdir edilen bir müzisyen" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Eserlerinin kalitesi ve çalıştığı müzisyenlerin inanılmaz çeşitliliği eşsizdir. Danny, karşılaştığı herkesin hayatını zenginleştiren, şarkıya hizmet eden bir oyuncuydu. Kendisini çok özleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.