Armağan Çağlayan özür diledi: Öküzlük ettim!

Armağan Çağlayan, Sorgun'da yaşadığı bir anıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yemek yemeye giderken yolda karşılaştığı bir hanımefendinin kendisine önce "İyi tatiller Armağan Bey" dediğini, kendisinin de sadece teşekkür edip yoluna devam ettiğini anlattı.

Hanımefendinin daha sonra "İyi misiniz?" diye tekrar sorduğunu belirten Çağlayan, yine sadece teşekkür etmekle yetindiğini ifade etti.

Sokakta bayılmıştı: Ahu Yağtu sağlık durumunu açıkladı!

"YAPIYORUM BAZEN BÖYLE ÖKÜZLÜKLER"

Bu durumun içine dert olduğunu ve pişmanlık yaşadığını dile getiren Çağlayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben yine teşekkür edip yoluma devam ettim. Öküzlük ettim. Eğer hanımefendi bunu okuyorsa, kendisinden çok özür diliyorum. Lütfen affetsin. Yapıyorum bazen böyle öküzlükler. Çok içime dert oldu. Tekrar özür dilerim kendisinden. Umarım okur."

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!