Armağan Çağlayan özür diledi: Öküzlük ettim!

Armağan Çağlayan özür diledi: Öküzlük ettim!
Yayınlanma:
Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Çağlayan, "Öküzlük ettim" diyerek özür diledi.

Armağan Çağlayan, Sorgun'da yaşadığı bir anıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yemek yemeye giderken yolda karşılaştığı bir hanımefendinin kendisine önce "İyi tatiller Armağan Bey" dediğini, kendisinin de sadece teşekkür edip yoluna devam ettiğini anlattı.

Hanımefendinin daha sonra "İyi misiniz?" diye tekrar sorduğunu belirten Çağlayan, yine sadece teşekkür etmekle yetindiğini ifade etti.

armagan-caglayan.webp

Sokakta bayılmıştı: Ahu Yağtu sağlık durumunu açıkladı!Sokakta bayılmıştı: Ahu Yağtu sağlık durumunu açıkladı!

"YAPIYORUM BAZEN BÖYLE ÖKÜZLÜKLER"

Bu durumun içine dert olduğunu ve pişmanlık yaşadığını dile getiren Çağlayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben yine teşekkür edip yoluma devam ettim. Öküzlük ettim. Eğer hanımefendi bunu okuyorsa, kendisinden çok özür diliyorum. Lütfen affetsin. Yapıyorum bazen böyle öküzlükler. Çok içime dert oldu. Tekrar özür dilerim kendisinden. Umarım okur."

armagan-caglayan-aciklama.png

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Magazin
Sokakta bayılmıştı: Ahu Yağtu sağlık durumunu açıkladı!
Sokakta bayılmıştı: Ahu Yağtu sağlık durumunu açıkladı!
Star Trek efsanesi hastaneye kaldırıldı!
Star Trek efsanesi hastaneye kaldırıldı!