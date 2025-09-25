Sokakta bayılmıştı: Ahu Yağtu sağlık durumunu açıkladı!

Yayınlanma:
Geçirdiği baygınlık sonucunda hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde sokakta baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"BİRİ PATLAMAK ÜZERE OLAN 4 ADET ANEVRİZMAYA RASTLANDI"

Hastaneden taburcu olan Ahu Yağtu, sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yağtu, "Epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum" notuyla paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere olan 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibariyle taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür.

ahu-yagtu.webp

"VARLIĞINIZ VE DESTEĞİNİZ BENİ SON DERECE MUTLU ETTİ"

Bu dönemde, başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın. "

ahu-yagtu-aciklama.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Magazin
