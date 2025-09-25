Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!

Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. 24 yaşında iflas ettiğini açıklayan Ilıcalı, "Annemlerden kalan tüm parayı batırdım" dedi.

Acun Ilıcalı, Anas Bukhash’ın sunduğu "AB Talks" adlı talk show programına konuk olarak kariyerinin ve özel hayatının zorlu dönemlerini anlattı.

Hayatındaki büyük kırılma anlarına değinen Ilıcalı, çok genç yaşta üst üste yaşadığı kayıpları paylaştı.

"ÇOK PARA MUTLULUK GETİRMEZ"

Gençken yaşadıklarını anlatan Ilıcalı, "20 yaşında evlendim, 21’de baba oldum, 22’de anne ve babamı trafik kazasında kaybettim ve 23’te boşanmak zorunda kaldım" dedi.

Bu olayların ardından 24 yaşında ise hem trafik kazası geçirdiğini hem de iflas ettiğini söyleyen Ilıcalı, "Annemlerden kalan tüm parayı batırdım ve parasızdım. O yüzden hayatın o tarafını sonuna kadar gördüm" ifadelerini kullandı.

İki sene boyunca "sıfır lira" ile yaşadığını belirten Ilıcalı, "İnsanlar çok zengin olunca mutlu olacaklarını sanıyor. İki tarafı da gördüm. Parasızlık mutsuzluk getirir ama çok para mutluluk getirmez" ifadelerini kullandı.

"EVLİLİKTE BAŞARILI OLAMADIM"

Ayrıca evlilikleri hakkında da konuşan Ilıcalı, "Orada her zaman suçu kendimde bulurum. Fazla takıntılıyım. Bizim gibiler iş dünyasına girince o yoğunlukla evlilikte maalesef başarılı olamıyor. Okul ve evlilikte başarılı olamadım ama şimdi inşallah evlilikte başarılı olacağım." dedi.

