Ünlü spikerden Ozan Güven iddiasına yanıt!

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için ceza alan ünlü oyuncu Ozan Güven ile spiker Damla Uğurtürk'ün yeni bir aşka yelken açtığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

İddiaların çıkış noktası, Uğurtürk'ün sosyal medyada Güven’in köpeğiyle yaptığı bir paylaşım oldu.

"UFF SAÇMA HABER"

Ortaya atılan "aşk yaşıyorlar" iddiasının ardından Damla Uğurtürk, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Ünlü spiker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uff saçma haber… Ozan sevdiğim arkadaşım, hatta uzun yıllardır dostum. Fenerbahçe seçimi öncesi stadın yakınında oturduğundan, yeni köpeğini görmeye gittim. Ben de haberciyim, teyitsiz haber yapmam. Haberi yapan arkadaşlara da öneririm."

Uğurtürk, bu açıklamasıyla çıkan aşk iddialarının sadece bir ziyaret sonucu ortaya çıktığını vurguladı.