Ünlü spikerden Ozan Güven iddiasına yanıt!

Ünlü spikerden Ozan Güven iddiasına yanıt!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Ozan Güven ile spiker Damla Uğurtürk'ün aşk yaşadığı iddia edildi. O iddianın ardından ünlü spikerden açıklama geldi.

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için ceza alan ünlü oyuncu Ozan Güven ile spiker Damla Uğurtürk'ün yeni bir aşka yelken açtığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

İddiaların çıkış noktası, Uğurtürk'ün sosyal medyada Güven’in köpeğiyle yaptığı bir paylaşım oldu.

ozan-guven-damla.webp

Deniz Seki ayrılığı düğünde duyurdu: 5 yıllık aşk bitti!Deniz Seki ayrılığı düğünde duyurdu: 5 yıllık aşk bitti!

"UFF SAÇMA HABER"

Ortaya atılan "aşk yaşıyorlar" iddiasının ardından Damla Uğurtürk, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Ünlü spiker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uff saçma haber… Ozan sevdiğim arkadaşım, hatta uzun yıllardır dostum. Fenerbahçe seçimi öncesi stadın yakınında oturduğundan, yeni köpeğini görmeye gittim. Ben de haberciyim, teyitsiz haber yapmam. Haberi yapan arkadaşlara da öneririm."

Uğurtürk, bu açıklamasıyla çıkan aşk iddialarının sadece bir ziyaret sonucu ortaya çıktığını vurguladı.

aciklama.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Magazin
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
MASAK raporunda milyonlarca liralık kamu zararı! Fenomen çift Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz’e hapis talebi
MASAK raporunda milyonlarca liralık kamu zararı! Fenomen çift Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz’e hapis talebi