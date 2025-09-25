Deniz Seki ayrılığı düğünde duyurdu: 5 yıllık aşk bitti!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam katıldığı bir düğün töreninde sahne alırken, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deniz Seki, Arzu Öztoprak ve Onur Öztırak çiftinin Çırağan Sarayı’ndaki görkemli düğün töreninde sahne aldı. Sahne öncesinde gazetecilerin özel hayatına dair sorularını yanıtlayan Seki, beş yıldır birlikte olduğu İrfan Özçelik ile yollarını ayırdığını açıkladı.

"GÖRÜŞMEME SEBEBİMİZ NE, BİLMİYORUM"

İlişkisinin bittiğini doğrulayan ünlü şarkıcı, "Yıllardır aynı yolda yürüdüğüm bir yol arkadaşım vardı. Bir süredir kendisiyle görüşmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrılığın sebebini tam olarak bilmediğini belirten Seki, "Görüşmeme sebebimiz ne, bilmiyorum. Henüz oturup konuşmadık. O beni merak etsin." dedi.

