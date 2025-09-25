Deniz Seki ayrılığı düğünde duyurdu: 5 yıllık aşk bitti!

Deniz Seki ayrılığı düğünde duyurdu: 5 yıllık aşk bitti!
Yayınlanma:
Deniz Seki, katıldığı bir düğünde, beş yıldır bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi İrfan Özçelik’ten ayrıldığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam katıldığı bir düğün töreninde sahne alırken, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deniz Seki, Arzu Öztoprak ve Onur Öztırak çiftinin Çırağan Sarayı’ndaki görkemli düğün töreninde sahne aldı. Sahne öncesinde gazetecilerin özel hayatına dair sorularını yanıtlayan Seki, beş yıldır birlikte olduğu İrfan Özçelik ile yollarını ayırdığını açıkladı.

deniz-seki-irfan-ozcelik.webp

Burcu Esmersoy eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı: Apar topar sildi!Burcu Esmersoy eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı: Apar topar sildi!

"GÖRÜŞMEME SEBEBİMİZ NE, BİLMİYORUM"

İlişkisinin bittiğini doğrulayan ünlü şarkıcı, "Yıllardır aynı yolda yürüdüğüm bir yol arkadaşım vardı. Bir süredir kendisiyle görüşmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrılığın sebebini tam olarak bilmediğini belirten Seki, "Görüşmeme sebebimiz ne, bilmiyorum. Henüz oturup konuşmadık. O beni merak etsin." dedi.

deniz-seki.jpg

Yasemin Kay Allen İstanbul trafiğine isyan ettiYasemin Kay Allen İstanbul trafiğine isyan etti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

