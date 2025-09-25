Yasemin Kay Allen İstanbul trafiğine isyan etti

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul trafiğinden dert yandı.

İstanbul'da trafiğe takılan Allen, yaklaşık 1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum, İstanbul’un trafiğini çok özlemişim. Çok. Fevkalade bir trafiği var buranın. Yani bu böyle, mesela içinize çektiğiniz zaman o kokuyu çocukluğunuz gelmiyor mu aklınıza?

Yollarda geçen vaktiniz, seneleriniz gözünüzün önüne gelmiyor mu? Toplam kaç sene geçirmişimdir ben acaba TEM’de? Merak ediyorum. Çünkü senelerle ölçülebilir bir raddede diye düşünüyorum.