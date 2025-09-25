Yasemin Kay Allen İstanbul trafiğine isyan etti

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Toplam kaç sene geçirmişimdir ben acaba TEM’de?" diyerek İstanbul trafiğine isyan etti.

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul trafiğinden dert yandı.

İstanbul'da trafiğe takılan Allen, yaklaşık 1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum, İstanbul’un trafiğini çok özlemişim. Çok. Fevkalade bir trafiği var buranın. Yani bu böyle, mesela içinize çektiğiniz zaman o kokuyu çocukluğunuz gelmiyor mu aklınıza?

Yollarda geçen vaktiniz, seneleriniz gözünüzün önüne gelmiyor mu? Toplam kaç sene geçirmişimdir ben acaba TEM’de? Merak ediyorum. Çünkü senelerle ölçülebilir bir raddede diye düşünüyorum.

yasemin.jpg

"HER ŞEHRİN TRAFİĞİ KÖTÜ AMA…"

Özlemişim gerçekten, fevkalade yani… Hani bu böyle, öndeki arabaların kırmızı ışıklarının bir noktadan sonra gözlerimi yakması… Bir kere ne olmuştu? 24 saat çalışmıştım bir sette.

Sabah ne oldu biliyor musunuz? Sabah gibi paydos ettik. Sabah trafiğine kaldık. Eve gitmek 2 buçuk saat sürdü. Mükemmel, yani gerçekten çok seviyorum. Şaka bir yana, İstanbul’u ne kadar sevdiğimi bilen bilir de her şehrin trafiği kötü ama…"

yasemin-allen.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

