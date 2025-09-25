Burcu Esmersoy eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı: Apar topar sildi!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Sabah saatlerinde yatak odasından çektiği bir selfie'yi Instagram hikayesinde yayınlayan Esmersoy, fotoğrafı paylaşırken eşinin aynaya yansıyan görüntüsünü fark etmedi.

GELEN MESAJLARIN ARDINDAN FARK ETTİ

Kısa süre içinde takipçilerin dikkatini çeken karede, Esmersoy’un arkasında bulunan aynaya eşi Nazım Akmandil’in çıplak görüntüsünün yansıdığı görüldü.

Gelen mesajlar üzerine durumun farkına varan ünlü sunucu, paylaşımı birkaç dakika içinde apar topar kaldırdı. Ancak fotoğraf silinmiş olmasına rağmen o görüntü, hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

Burcu Esmersoy, 2 Eylül 2023 tarihinde oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile İtalya Portofino’da evlenmişti.

