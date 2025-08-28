Popstar’da tartışmışlardı: Rıza Tamer 21 yıl sonra Deniz Seki’nin karşısına çıktı

Deniz Seki, jürisinde olduğu Popstar yarışmasında tartıştığı Rıza Tamer ile 21 yıl sonra bir araya geldi.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 2004 yılında jüri üyesi olduğu Popstar yarışmasında tartıştığı Rıza Tamer ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Havalimanında karşılaşan ikili, kameralara gülümseyerek poz verdi. Deniz Seki, Tamer ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak şu sözlere yer verdi:

"Yıl 2004... ‘Popstar’ sahnesinde jüri koltuğundaydım, karşımda pırıl pırıl bir genç vardı, Rıza Tamer... 21 yıl geçmiş... Bugün karşıma bambaşka bir yerde, dimdik ayakta, yolunu kararlılıkla yürüyen bir sanatçı olarak çıktı. Zamanın nasıl geçtiğini görmek, bir çocuğun gözlerimin önünde büyüyüp kendi ışığını yakmasına tanık olmak çok kıymetli. Gurur duydum. Yolun her daim açık olsun canım Rıza’m.”

deniz-seki-riza-tamer.jpg

Ünlü oyuncu merdivenlerden düştü!Ünlü oyuncu merdivenlerden düştü!

"SEN ÇOK UKALASIN" DEMİŞTİ

Rıza Tamer, sokakta söylediği "Benden Sonra" adlı şarkıyla geniş kitleler tarafından tanınmış olsa da müzik yolculuğu 2004’te katıldığı Popstar yarışmasıyla başlamıştı.

O dönem jüri koltuğunda oturan Deniz Seki ile yaşadığı gerginlik çok konuşulmuş, Seki kendisine "Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var" demişti. Tamer ise "Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur" sözleriyle karşılık vermişti.

riza-tamer.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

