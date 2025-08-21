"Ozzy Osbourne öleceğini biliyordu"

Ozzy Osbourne'un yakın arkadaşı Tom Morello, efsanenin veda konserinin aslında son performansı olacağını bildiğini ve öleceğini hissettiğini açıkladı.

22 Temmuz'da 76 yaşındayken hayata gözlerini yuman heavy metal efsanesi Ozzy Osbourne'un yakın arkadaşı ve müzik direktörü Tom Morello, Osbourne'un son günlerine dair konuştu.

Osbourne'un son konserini düzenleyen Tom Morello, ABD'de katıldığı bir radyo programında şok edici açıklamalarda bulundu.

"SON GÜNÜ OLDUĞUNU BİLİYOR GİBİYDİ"

Yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden dostunun durumu hakkında konuşan Morello, "Ozzy o kadar uzun süre hayatı sınırda yaşadı ki, bu kadar uzun yaşaması bile bir mucizeydi. O sevgiyi son bir kez daha hissetmek için yaşadı... Eğer gitmeniz gerekiyorsa, öleceğini, o günün son günü olduğunu biliyor gibiydi" dedi.

Morello, Ozzy'nin ölüm haberinin yine de "korkunç ve trajik bir sürpriz" olduğunu çünkü ölüm döşeğinde olmadığını, aksine hayatını yaşamaya devam ettiğini belirtti. Ancak o son konserdeki havanın bir veda olduğunu hissettiğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

