Gülben Ergen yanına oğlunu aldı: Volkan Konak'ın mezarına gitti

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, tatil için Trabzon'a gitti. Oğluyla birlikte Trabzon'u gezen Ergen, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerken, geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın Maçka'daki kabrini de ziyaret etti.

"UNUTMAYACAĞIZ KUZEYİN OĞLU"

Gülben Ergen, bu ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle de paylaştı. Konak'ın mezarı başında dua ederken görülen Ergen, bir diğer paylaşımında ise "Seni unutmayacağım, unutmayacağız Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" notunu düştü.

​​​​​​​Gülben Ergen, bu ziyaretin yanı sıra oğluyla birlikte Trabzon'un simgelerinden Sümela Manastırı'nı da gezdi. Manastırın büyüleyici atmosferinde çektiği fotoğrafları paylaşan sanatçı, "Güzel ülkemin muhteşem Trabzon'u" notuyla şehre olan hayranlığını dile getirdi.