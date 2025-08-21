Gülben Ergen yanına oğlunu aldı: Volkan Konak'ın mezarına gitti

Yayınlanma:
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, rotasını Trabzon'a çevirdi. Yanına oğlunu da alan Ergen, Volkan Konak'ı da unutmadı.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, tatil için Trabzon'a gitti. Oğluyla birlikte Trabzon'u gezen Ergen, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerken, geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın Maçka'daki kabrini de ziyaret etti.

gulben-ergen-dua.jpg

Fahriye Evcen isyan etti: Biraz saygınız olsun!Fahriye Evcen isyan etti: Biraz saygınız olsun!

"UNUTMAYACAĞIZ KUZEYİN OĞLU"

Gülben Ergen, bu ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle de paylaştı. Konak'ın mezarı başında dua ederken görülen Ergen, bir diğer paylaşımında ise "Seni unutmayacağım, unutmayacağız Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" notunu düştü.

volkan-konak.webp

Uzak Şehir'in yıldızı şoka uğradı: Arkamdan gelip kolumu çektiUzak Şehir'in yıldızı şoka uğradı: Arkamdan gelip kolumu çekti

​​​​​​​Gülben Ergen, bu ziyaretin yanı sıra oğluyla birlikte Trabzon'un simgelerinden Sümela Manastırı'nı da gezdi. Manastırın büyüleyici atmosferinde çektiği fotoğrafları paylaşan sanatçı, "Güzel ülkemin muhteşem Trabzon'u" notuyla şehre olan hayranlığını dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Magazin
Hayal Köseoğlu: Ölümden döndü, yavaş yavaş, vedalaşarak gitti
Hayal Köseoğlu: Ölümden döndü, yavaş yavaş, vedalaşarak gitti
Milyonlarca takipçisi vardı: TikTok fenomeni hayatını kaybetti!
Milyonlarca takipçisi vardı: TikTok fenomeni hayatını kaybetti!
Berfu Yenenler 20 bin lirayı duyunca yolları ayırdı!
Berfu Yenenler 20 bin lirayı duyunca yolları ayırdı!