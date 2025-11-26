Oya Başar'dan Evrim Akın açıklaması! O iddialara ne dedi?

Oyuncu Asena Keskinci, çocukken rol aldığı ‘Bez Bebek’ dizisinin setinde Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürmüştü.

Keskinci, geçtiğimiz günlerde babasıyla video paylaşan Evrim Akın'ın, annesi ve babasının boşanmasında da rolü olduğunu iddia ederek şu açıklamayı yapmıştı:

"Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar."

Evrim Akın ise iddiaları reddederek, Güray Keskinci ile arasında son 3 yıldır sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik olduğunu belirtti.

Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"

Bu olay magazin gündemine bomba gibi düşerken, Evrim Akın ile Alemin Kralı dizisinde birlikte rol alan Zeynep Gülmez ve Yağmur Ün sosyal medya hesaplarından manidar paylaşımlar yaptılar.

Zeynep Gülmez, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. İlahi adalet ya da ettiğini bulma ya da neyse ne işte." derken, Yağmur Ün, "Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil; karanlık. Bazı yüzler zamanla değişmez; sadece maskeleri düşer." ifadelerini kullandı.

Evrim Akın iddiaları ortalığı karıştırdı: Ünlü oyuncudan Akın'a destek geldi

Söz konusu iddialar son olarak usta oyuncu Oya Başar'a soruldu. Alemin Kralı dizisinde Akın'ın annesini canlandıran Başar, şu ifadeleri kullandı:

"Çok saygılı, çok terbiyeli... Bilmiyorum neler söylediler hakkında ama ben çok severim ve yakıştıramam ona söylenen kötü bir sözü. Çünkü Evrim zorbalık yapacak bir kız değil. Evrim o kadar şeker, o kadar neşeli, o kadar keyifli bir kızdır ki; böyle şeyleri ben duymak bile istemiyorum açıkçası.

Ben hiç böyle bir şey görmedim. Kendisiyle 3 sene çalıştım ama hiçbir gün ne bir terbiyesizliğini, ne bir saygısızlığını, ne de sette herhangi bir arkadaşımıza zorbalık yaptığını görmedim açıkçası."