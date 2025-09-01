Nicole Kidman'lı diziyle parladı Venedik’ten ödülle döndü!

Ünlü oyuncu Aras Aydın, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Nicole Kidman ile birlikte rol aldığı “Nine Perfect Strangers” dizisindeki performansıyla övgü toplayan Aydın, bu kez İtalya’da düzenlenen 82. Venedik Film Festivali'nden ödülle döndü.

JÜRİ VE İZLEYİCİ OYLARIYLA SEÇİLDİ

Festivalin en prestijli etkinliklerinden biri olan Premio Kinéo Ödüllerinde “Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” seçilen Aydın, hem jüri üyelerinin hem de uluslararası izleyicilerin oylarıyla ödüle layık görüldü.

Kırmızı halıda beyaz smokiniyle basının karşısına çıkan ünlü oyuncu, enerjisiyle büyük beğeni topladı. Davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Aydın, gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

