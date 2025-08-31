Victoria Beckham’in güzellik imparatorluğu rekor kırdı

Victoria Beckham, Victoria Beckham Holdings’in gelirini neredeyse 113 milyon sterline çıkardı. Son 12 ayda yüzde 22 büyüyen şirket, rekor kâr elde etti.

Eskiden moda dünyasında eleştirilen ve kocası David Beckham’ın şirketinden 30 milyon sterlin borç almak zorunda kalan Victoria Beckham, bugün ünlüler tarafından tercih ediliyor.

Ruj, eyeliner ve concealer gibi ürünleri İngiltere’de her 30 saniyede bir satılıyor. Victoria, sosyal medyada verdiği makyaj dersleriyle markasını kişiselleştirerek takipçi kitlesini de genişletti.

NETFLİX BELGESELİ YOLDA

Meghan Markle’dan Michelle Obama’ya, Daisy Edgar Jones’a kadar birçok ünlü Victoria Beckham tasarımlarını tercih ediyor.

Netflix'te de Ekim ayında Victoria Beckham'ın pop yıldızından global moda ikonuna yükselişini konu alan bir belgesel serisi yayınlanacak.