Cezmi Baskın taciz iddialarına yanıt verdi!

Sanat camiasında gündeme gelen taciz iddialarına bir yenisi eklenmiş, sinemacı ve kurgucu Fazilet Onat, ünlü oyuncu Cezmi Baskın'ın kendisini taciz ettiğini açıklamıştı.

Onat, "Bizum Hoca" filminin Ankara galasında asansörde tacize uğradığını ve gece boyunca telefonla rahatsız edildiğini iddia etmişti.

Cezmi Baskın ise iddialara sosyal medya üzerinden yanıt vererek, hakkındaki suçlamaların tamamen asılsız olduğunu söyledi. Baskın, olayın 2014’te gerçekleştiği iddia edilen galada Onat’ın bulunmadığını belirtti.

"GALADA KENDİSİ YOKMUŞ!"

"Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması hem benim hem de sevenlerim için büyük bir yıkım oldu" diyen Baskın, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Öncelikle böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim. İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında gerçekleşmiş! Filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan “iddiayı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını, ancak filmin Trabzon’da yapılan ilk galasında aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini ve diğer galalara da katılmadığını” öğrendim. Dolayısıyla filmin Ankara galasında yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş!

"ÇOK BÜYÜK BİR YIKIM VE ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU"