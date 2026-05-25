Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile eski eşi Emina Jahovic bir kez daha mahkemelik oldu. Jahovic’in mahkemeye sunduğu dilekçede yer alan talep ise dikkat çekti.

2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan çift arasında imzalanan protokolde, Mustafa Sandal eşi ve çocukları için araç kiralayacak, araba satın alması durumunda ise kiralamadan muaf olacaktı.

“ARACI GERİ ALDI” İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, Emina Jahovic, Mustafa Sandal’ın kendisine tahsis edilen kiralık aracı geri aldığını öne sürerek protokol hükümlerine uyulmadığını savundu.

Jahovic, bu gerekçeyle İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı.

KALAN ÖMRÜNÜN HESAPLANMASINI İSTEDİ

Jahovic’in mahkemeye sunduğu dilekçede yer alan bir talep ise gündem oldu. Ünlü isim, bilirkişi heyetinin istatistiksel veriler üzerinden kalan ömrünü hesaplamasını istedi.

Jahovic, hesaplanacak yaşam süresi zarfı için Sandal'ın kendisine aracın tüm gider masraflarını ödemesini istedi. Bu durumun yerine getirilmemesi halinde ise emsal bir araç satın alınmasını talep etti.

Taraflar arasındaki dava İstanbul Aile Mahkemesi’nde önümüzdeki haftalarda görülecek.