Bu sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ünlü futbolcu Cengiz Ünder, bir süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile hayatını birleştirdi.

Geçtiğimiz ay nişanlanan çift, Roma’da nikah masasına oturdu.

YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Roma’da gerçekleşen nikah törenine çiftin yakın arkadaşları katıldı.

Nikah sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü çift, düğün karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara çok sayıda yorum yapıldı.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Çiftin paylaşımlarına futbol dünyasından da tebrik mesajları geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun başta olmak üzere birçok ünlü isim, “Tebrikler” yorumunda bulunurken, Dorukhan Toköz ise Roma'daki nikaha katılarak arkadaşını yalnız bırakmadı.