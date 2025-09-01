Müge Anlı sezonu açtı: İbrahim Tatlıses sürpriziyle şaşırdı

Müge Anlı sezonu açtı: İbrahim Tatlıses sürpriziyle şaşırdı
Yayınlanma:
Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonu açarken, ilk bölümün en dikkat çekici anlarından biri İbrahim Tatlıses'ten gelen sürpriz oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonun ilk bölümüyle 1 Eylül’de ekranlara döndü. Müge Anlı’ya ilk günden sürpriz bir destek de ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’ten geldi.

Tatlıses, Anlı’ya “hayırlı olsun” çiçeği gönderirken aynı zamanda programa 24 tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Ancak asıl dikkat çeken ise çiçeğe iliştirdiği not oldu.

muge-anli.png

"TEKERLEKLİ SANDALYEDE OLMANIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Tatlıses mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ben de hayatın bana yaşattıklarından dolayı, tekerlekli sandalyede olmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Bugün, sandalye kardeşlerime küçük de olsa bir destek, umut ışığı olabilmek istedim. Çünkü; affetmek, paylaşmak ve kardeşlik insanı büyüten en büyük değerlerdir. Allah herkese sağlık, huzur ve sabır versin."

Uzun süredir büyük oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak ile küs olduğu bilinen Tatlıses'in bu mesajı, "Acaba çocuklarına gönderme mi yaptı?" yorumlarına neden oldu.

ibrahim-tatlises.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

