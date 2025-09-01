Hakan Sabancı'dan 'aldatma' açıklaması geldi

Hakan Sabancı'dan 'aldatma' açıklaması geldi
Yayınlanma:
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığının ardından, Sabancı aldatma iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı yaklaşık üç yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrılık haberinin ardından Erçel, Instagram hesabından Sabancı’ya ait fotoğrafları kaldırdı.

Çiftin ayrılık nedenleri hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. Bazı kaynaklar, evlilik konusundaki anlaşmazlık ve Arzu Sabancı’nın ilişkiyi onaylamamasını işaret ederken; diğer iddialar ihanet sebebini öne sürdü.

hande-ercel-hakan-sabanci.jpg

AYRILIKTAN SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Ayrılığın ardından ilk açıklama Hakan Sabancı’dan geldi. Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken’e konuşan Sabancı, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" diyerek iddiaları yalanladı.

hande-ercel-hakan-sabanci.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

