Hakan Sabancı'dan 'aldatma' açıklaması geldi

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı yaklaşık üç yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrılık haberinin ardından Erçel, Instagram hesabından Sabancı’ya ait fotoğrafları kaldırdı.

Çiftin ayrılık nedenleri hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. Bazı kaynaklar, evlilik konusundaki anlaşmazlık ve Arzu Sabancı’nın ilişkiyi onaylamamasını işaret ederken; diğer iddialar ihanet sebebini öne sürdü.

AYRILIKTAN SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Ayrılığın ardından ilk açıklama Hakan Sabancı’dan geldi. Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken’e konuşan Sabancı, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" diyerek iddiaları yalanladı.

