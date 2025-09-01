Hudutsuz Sevda’nın devam dizisi rafa kalktı: Yerine o geliyor

Hudutsuz Sevda dizisinin devamı olarak planlanan ve başrolünde Deniz Can Aktaş’ın yer alacağı Halo dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İlk bölümü yazılan ve oyuncu görüşmelerine başlanmak üzere olan proje, yeni bir karar doğrultusunda askıya alındı.

BAŞROL YİNE DENİZ CAN AKTAŞ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin daha güçlü ve iddialı bir şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, yapımcı Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım’ın rafında bekleyen Yeraltı dizisinin çekilmesine karar verildi. Önümüzdeki hafta NOW ile yapılacak görüşmelerle Yeraltı dizisiyle ilgili nihai durum netleşecek.

Bahadır Özdener’in yazdığı projede, başrol için yine Deniz Can Aktaş’ın ismi gündemde.

