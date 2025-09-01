Romanyalı şarkıcı Yalovalı eşiyle 2 yıl sonra düğün yaptı

‘Bilionera’ ve ‘Diamante’ şarkılarıyla tanınan Romanyalı şarkıcı Otilia Bruma'nın, 2023 yılının Ekim ayında nikah masasına oturduğu Yalovalı iş insanı Bekir Ali Karakaş ile iş yoğunluğu nedeniyle erteledikleri düğünü, Yalova’da gerçekleşti.

KINA GECESİ DE YAPTI

Türk geleneklerine göre düzenlenen düğünde Otilia, kına gecesi eğlencesi de yaptı. Otilia'nın sahnedeki enerjisi ve çiftin eğlenceli anları davetlilerden alkış aldı. Geceye dair anlar, sosyal medyada da paylaşıldı.

OTİLİA KİMDİR?

Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Onun müziğe olan ilgisini ilk müzik öğretmeni keşfetmiştir. Romanya Ulusal Kolej'de eğitim almıştır. Yerel televizyonlarda çalışmıştır. Şarkılarını 17 yaşında seslendirmeye başlamıştır. İlk sahne adı Bijue, Amerika'da aynı isimde bir şarkıcı olduğu öğrenilince 2013 yılında Otilia olarak değiştirilmiştir.

2012 yılında All The Stars şarkısı ve klibiyle gündeme gelmiştir. Daha sonra 2013 Haziran ayında French Kiss adlı şarkısı yayınlanmıştır. Ardından, 2013 Kasım ayında Russian Dream ile On Fire şarkıları yayınlanmıştır. Otilia daha sonra JHaps Records ile çalışmaya başlamıştır. Tüm dünya listelerinde hit olan şarkısı Bilionera, 20 Şubat 2014'te yayınlanmıştır.