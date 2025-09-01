Romanyalı şarkıcı Yalovalı eşiyle 2 yıl sonra düğün yaptı

Romanyalı şarkıcı Yalovalı eşiyle 2 yıl sonra düğün yaptı
Yayınlanma:
Romanyalı şarkıcı Otilia Bruma ve 2023 yılında evlendiği Yalovalı iş insanı Bekir Ali Karakaş, 2 yıl sonra Türk gelenekleriyle düğün yaptı.

Bilionera’ ve ‘Diamante’ şarkılarıyla tanınan Romanyalı şarkıcı Otilia Bruma'nın, 2023 yılının Ekim ayında nikah masasına oturduğu Yalovalı iş insanı Bekir Ali Karakaş ile iş yoğunluğu nedeniyle erteledikleri düğünü, Yalova’da gerçekleşti.

romanyali-sarkici-otilia-ile-yalovali-es-891730-264826.jpg

KINA GECESİ DE YAPTI

Türk geleneklerine göre düzenlenen düğünde Otilia, kına gecesi eğlencesi de yaptı. Otilia'nın sahnedeki enerjisi ve çiftin eğlenceli anları davetlilerden alkış aldı. Geceye dair anlar, sosyal medyada da paylaşıldı.

romanyali-sarkici-otilia-ile-yalovali-es-891731-264826.jpg

30 bin lira gelirim var dedi 14 milyona Burak Özçivit'in Mercedes'ini aldı30 bin lira gelirim var dedi 14 milyona Burak Özçivit'in Mercedes'ini aldı

OTİLİA KİMDİR?

Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Onun müziğe olan ilgisini ilk müzik öğretmeni keşfetmiştir. Romanya Ulusal Kolej'de eğitim almıştır. Yerel televizyonlarda çalışmıştır. Şarkılarını 17 yaşında seslendirmeye başlamıştır. İlk sahne adı Bijue, Amerika'da aynı isimde bir şarkıcı olduğu öğrenilince 2013 yılında Otilia olarak değiştirilmiştir.

2012 yılında All The Stars şarkısı ve klibiyle gündeme gelmiştir. Daha sonra 2013 Haziran ayında French Kiss adlı şarkısı yayınlanmıştır. Ardından, 2013 Kasım ayında Russian Dream ile On Fire şarkıları yayınlanmıştır. Otilia daha sonra JHaps Records ile çalışmaya başlamıştır. Tüm dünya listelerinde hit olan şarkısı Bilionera, 20 Şubat 2014'te yayınlanmıştır.

romanyali-sarkici-otilia-ile-yalovali-es-891734-264826.jpg

romanyali-sarkici-otilia-ile-yalovali-es-891732-264826.jpg

romanyali-sarkici-otilia-ile-yalovali-es-891733-264826.jpg

Kaynak:DHA

Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Magazin
30 bin lira gelirim var dedi 14 milyona Burak Özçivit'in Mercedes'ini aldı
30 bin lira gelirim var dedi 14 milyona Burak Özçivit'in Mercedes'ini aldı
Mehmet Ali Erbil'in kaynanası nikaha katılmamıştı! Gerçek ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil'in kaynanası nikaha katılmamıştı! Gerçek ortaya çıktı