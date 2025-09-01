30 bin lira gelirim var dedi 14 milyona Burak Özçivit'in Mercedes'ini aldı

30 bin lira gelirim var dedi 14 milyona Burak Özçivit'in Mercedes'ini aldı
Gelirini 30 bin lira olarak beyan eden CZN Burak, Burak Özçivit’in 14 milyon liralık Mercedes’ini satın aldı.

Restoran zinciri bulunan ve milyonlarca sosyal medya takipçisiyle adından sıkça söz ettiren CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, lüks harcamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Geçmişte bir davada aylık gelirini 30 bin lira olarak açıklayan Özdemir'in son dönemdeki harcamaları dikkat çekti.

czn-burak.jpg

ÖNCE DUBLEKS DAİRE SONRA MERCEDES

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, kısa süre önce Nişantaşı Teşvikiye’de 3.5 milyon dolarlık dubleks daire satın alan ünlü şef, şimdi de yeni bir yatırımıyla magazin manşetlerini süsledi. CZN Burak, ünlü oyuncu Burak Özçivit’in satışa çıkardığı sarı Mercedes’i 14 milyon liraya satın aldı.

Aracın en dikkat çekici yanı ise plakası oldu. “BUR” yazılı özel plaka, Burak Özdemir için otomobilin cazibesini artırdı.

mercedes.webp

Kaynak:Hürriyet

