Mehmet Ali Erbil'in kaynanası nikaha katılmamıştı! Gerçek ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil'in kaynanası nikaha katılmamıştı! Gerçek ortaya çıktı
Yayınlanma:
Mehmet Ali Erbil ile dünyaevine giren Gülseren Ceylan, annesinin nikaha katılmama nedenini açıkladı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz perşembe günü bir ayrılıp bir barıştığı 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturdu. Çiftin evliliği magazin gündemine bomba gibi düşerken, törene damga vuran bir detay dikkatlerden kaçmadı: Gelinin annesi nikâha katılmamıştı.

İki yılı aşkın ilişkileri boyunca defalarca ayrılıp barışan çiftin evlilik kararı herkesi şaşırtırken, Ceylan’ın annesinin yokluğunun nedeni merak konusu oldu. Gerçek, Ceylan’ın açıklamasıyla ortaya çıktı.

mehmet-ali-erbil-gulseren-ceylan.jpg

Nicole Kidman'lı diziyle parladı Venedik’ten ödülle döndü!Nicole Kidman'lı diziyle parladı Venedik’ten ödülle döndü!

ANNESİ İLİŞKİYİ ONAYLAMIYOR!

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Ceylan, annesinin ilişkiyi başından bu yana onaylamadığını, bu nedenle uzun süredir kendisiyle görüşmediğini söyledi. Ailesinin yanında olmamasına rağmen Erbil’le mutlu olduğunu vurgulayan Ceylan, "Mehmet Ali beni bırakmadığı sürece ben ayrılmayacağım" dedi.

Kaynak:Habertürk

Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Magazin
Romanyalı şarkıcı Yalovalı eşiyle 2 yıl sonra düğün yaptı
Romanyalı şarkıcı Yalovalı eşiyle 2 yıl sonra düğün yaptı
30 bin lira gelirim var dedi 14 milyona Burak Özçivit'in Mercedes'ini aldı
30 bin lira gelirim var dedi 14 milyona Burak Özçivit'in Mercedes'ini aldı