Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz perşembe günü bir ayrılıp bir barıştığı 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturdu. Çiftin evliliği magazin gündemine bomba gibi düşerken, törene damga vuran bir detay dikkatlerden kaçmadı: Gelinin annesi nikâha katılmamıştı.

İki yılı aşkın ilişkileri boyunca defalarca ayrılıp barışan çiftin evlilik kararı herkesi şaşırtırken, Ceylan’ın annesinin yokluğunun nedeni merak konusu oldu. Gerçek, Ceylan’ın açıklamasıyla ortaya çıktı.

ANNESİ İLİŞKİYİ ONAYLAMIYOR!

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Ceylan, annesinin ilişkiyi başından bu yana onaylamadığını, bu nedenle uzun süredir kendisiyle görüşmediğini söyledi. Ailesinin yanında olmamasına rağmen Erbil’le mutlu olduğunu vurgulayan Ceylan, "Mehmet Ali beni bırakmadığı sürece ben ayrılmayacağım" dedi.