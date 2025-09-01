Kraliçe Camilla'ya cinsel saldırı girişimi! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Kraliçe Camilla'ya cinsel saldırı girişimi! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Yayınlanma:
İngiltere Kraliçesi Camilla'nın 16-17 yaşlarındayken bir trende cinsel saldırı girişimine maruz kaldığı ortaya çıktı.

İngiltere Kraliçesi Camilla'nın yaşadığı şoke edici bir olay, yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Kraliçe'nin yıllar önce trende cinsel saldırı girişimine maruz kaldığı ve saldırganı topuklu ayakkabısıyla uzaklaştırdığı ortaya çıktı. Bu çarpıcı detaylar, eski kraliyet muhabiri Valentine Low'un yakında piyasaya çıkacak olan "İktidar ve Saray: Monarşinin İç Yüzü" adlı kitabında yer aldı.

Low, Kraliçe Camilla'nın bu travmatik deneyimi 2008 yılı Haziran ayında, o dönem Londra Belediye Başkanı olan Boris Johnson ile Clarence House'da çay içerken paylaştığını yazdı. Johnson'ın yanında eski iletişim direktörü Guto Harri de bulunuyordu.

boris-johnson-camilla.webp

CİNSEL SALDIRI GİRİŞİMİNİ ANLATTI

Harri, Johnson ve Kraliçe Camilla arasındaki sohbeti aktarırken, "Açıkçası çok iyi anlaştılar. Johnson, Camilla'yı ne kadar takdir ettiğini ve sevdiğini belirten samimi ifadeler kullanıyordu. Ancak aralarındaki ciddi konuşma, Camilla'nın gençken cinsel saldırı girişiminin kurbanı olmasıyla ilgiliydi" dedi.

Harri'nin iddialarına göre, şu anda 78 yaşında olan Kraliçe Camilla, olayın 16 veya 17 yaşlarındayken Paddington'a giden bir trende meydana geldiğini Johnson'a anlattı. "Bir adam elini giderek daha da ileriye götürüyordu" diyen Camilla'ya nasıl bir tepki verdiğini sorduğunu belirten Harri, Kraliçe'nin cevabını şöyle aktardı:

"Annemin öğrettiğini yaptım. Ayakkabımı çıkardım ve topuğuyla kasıklarına vurdum."

queen-camilla.jpg

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Harri, Kraliçe Camilla'nın olay anındaki soğukkanlılığını da vurgulayarak, "trenden atlayıp üniformalı bir adam bulacak ve 'O adam bana az önce saldırdı' diyecek kadar kendine hakim olduğunu" belirtti. Harri, saldırganın tutuklandığını da sözlerine ekledi.

Başka bir kaynak da 2005 yılında Kral Charles ile evlenen Kraliçe Camilla'nın, bu iddia edilen saldırıyı en yakın çevresiyle paylaştığını belirtti. Kraliçe'nin bu olayı kamuoyuna açıklamamış olmasının nedeni ise utanç değil, olayın çok uzun zaman önce yaşanmış olması ve her zaman diğer kadınların hikayelerinin kendisininkinden çok daha önemli olduğu görüşünü benimsemesi olarak gösterildi.

queen-camilla-charles.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

