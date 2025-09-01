90 günde 16 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı: Zara'nın sırrı sabun!

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Zara, kilo verme süreci ve uyguladığı yöntemi takipçileriyle paylaştı. 48 yaşındaki şarkıcı, 90 günde 16 kilo verdiğini belirterek sürecin zorluklarını ve dikkat çeken detayları anlattı.

Zara, tıbbi bir müdahale olmadan kilo verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, dans ettim, onlarca diyet uyguladım, aç kaldım. Ancak ‘Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş’ eleştirileri motivasyonumu sarstı."

"ELLERİMİ YIKADIĞIM SABUNUN BİLE..."

Ünlü şarkıcı, yanlış metabolizma kullanımını fark ettiğini ve 90 günlük metodolojik bir süreçle beslenme alışkanlıklarını değiştirip metabolizmasını dönüştürdüğünü açıkladı. Zara, sürecin zorluklarına da dikkat çekerek, "Hiçbir şey yemedim. Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim. Dolayısıyla benim için çok zordu" ifadelerini kullandı.

Kararlılık ve disiplin sayesinde hedeflerine ulaştığını belirten Zara, takipçilerine de motivasyon verdi.

