90 günde 16 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı: Zara'nın sırrı sabun!

90 günde 16 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı: Zara'nın sırrı sabun!
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Zara, 90 günün sonunda 16 kilo verdiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, sürecin zorluğunu ve sabun detayını takipçileriyle de paylaştı.

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Zara, kilo verme süreci ve uyguladığı yöntemi takipçileriyle paylaştı. 48 yaşındaki şarkıcı, 90 günde 16 kilo verdiğini belirterek sürecin zorluklarını ve dikkat çeken detayları anlattı.

Zara, tıbbi bir müdahale olmadan kilo verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, dans ettim, onlarca diyet uyguladım, aç kaldım. Ancak ‘Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş’ eleştirileri motivasyonumu sarstı."

zara-kilo.webp

Hakan Sabancı'dan 'aldatma' açıklaması geldiHakan Sabancı'dan 'aldatma' açıklaması geldi

"ELLERİMİ YIKADIĞIM SABUNUN BİLE..."

Ünlü şarkıcı, yanlış metabolizma kullanımını fark ettiğini ve 90 günlük metodolojik bir süreçle beslenme alışkanlıklarını değiştirip metabolizmasını dönüştürdüğünü açıkladı. Zara, sürecin zorluklarına da dikkat çekerek, "Hiçbir şey yemedim. Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim. Dolayısıyla benim için çok zordu" ifadelerini kullandı.

Kararlılık ve disiplin sayesinde hedeflerine ulaştığını belirten Zara, takipçilerine de motivasyon verdi.

zara.jpg

Hudutsuz Sevda’nın devam dizisi rafa kalktı: Yerine o geliyorHudutsuz Sevda’nın devam dizisi rafa kalktı: Yerine o geliyor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Magazin
Hakan Sabancı'dan 'aldatma' açıklaması geldi
Hakan Sabancı'dan 'aldatma' açıklaması geldi
Kraliçe Camilla'ya cinsel saldırı girişimi! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Kraliçe Camilla'ya cinsel saldırı girişimi! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı