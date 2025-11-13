Muazzez Abacı'nın mirası belli oldu: Hepsi kızı Saba'ya kalacak

Muazzez Abacı'nın mirası belli oldu: Hepsi kızı Saba'ya kalacak
Yayınlanma:
Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı'nın 78. yaş gününde hayatını kaybetmesinin ardından, geride bıraktığı miras gündem oldu.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir ABD'de tedavi gören ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, dün hayatını kaybetti.

Usta sanatçının vefatının ardından mal varlığı gündem oldu.

muazzez-abaci.jpg

Sabah'ta yer alan habere göre, Muazzez Abacı'nın servetinin büyük bir kısmını İstanbul'un değerli semtlerindeki gayrimenkuller oluşturuyor.

Sanatçının mal varlıkları arasında Tuzla'da bir villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireler, banka hesaplarında yüklü miktarda para, bir otomobil ve cip olduğu öne sürüldü.

Muazzez Abacı'nın öldüğünü duyan ünlü oyuncu şok olduMuazzez Abacı'nın öldüğünü duyan ünlü oyuncu şok oldu

SERVETİ 1,2 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Servetinin toplam değerinin 1,2 milyar doları aştığı iddia edilen Muazzez Abacı'nın yasal mirasçısı da belli oldu.

muazzez-abaci-saba-abaci.webp
Muazzez Abacı ve kızı Saba Abacı

Muazzez Abacı'nın ölümünde kontrastlı sıvı iddiası! Amerika'daki hastanede o testler yapıldı mı?Muazzez Abacı'nın ölümünde kontrastlı sıvı iddiası! Amerika'daki hastanede o testler yapıldı mı?

Usta sanatçının tek çocuğu olan Saba Abacı'nın yasal mirasçı olarak öne çıktığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Magazin
Bülent Ersoy dava açacak! "Hesabını kimseye vermem"
Bülent Ersoy dava açacak! "Hesabını kimseye vermem"
Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu ilk kez görüntülendi
Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu ilk kez görüntülendi