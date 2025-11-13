Muazzez Abacı'nın mirası belli oldu: Hepsi kızı Saba'ya kalacak

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir ABD'de tedavi gören ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, dün hayatını kaybetti.

Usta sanatçının vefatının ardından mal varlığı gündem oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Muazzez Abacı'nın servetinin büyük bir kısmını İstanbul'un değerli semtlerindeki gayrimenkuller oluşturuyor.

Sanatçının mal varlıkları arasında Tuzla'da bir villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireler, banka hesaplarında yüklü miktarda para, bir otomobil ve cip olduğu öne sürüldü.

Muazzez Abacı'nın öldüğünü duyan ünlü oyuncu şok oldu

SERVETİ 1,2 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Servetinin toplam değerinin 1,2 milyar doları aştığı iddia edilen Muazzez Abacı'nın yasal mirasçısı da belli oldu.

Muazzez Abacı ve kızı Saba Abacı

Muazzez Abacı'nın ölümünde kontrastlı sıvı iddiası! Amerika'daki hastanede o testler yapıldı mı?

Usta sanatçının tek çocuğu olan Saba Abacı'nın yasal mirasçı olarak öne çıktığı belirtildi.