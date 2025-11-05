Muazzez Abacı yoğun bakıma kaldırıldı

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı’dan sevenlerine endişelendiren bir haber geldi. Geçtiğimiz salı günü kalp krizi geçiren ve yapılan anjiyo sonrası stent takılarak tedavi altına alınan Abacı, yoğun bakıma kaldırıldı.

Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi

TEDAVİSİ NORMAL ODADA DEVAM EDİYORDU

Söz yazarı Seda Akay, günler önce yaptığı açıklamada sanatçının durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin normal odada sürdüğünü duyurmuştu. Ancak gelen yeni bilgiler, sağlık durumunda beklenmedik bir kötü gelişmenin yaşandığını ortaya koydu.

NEFES ALMADA SORUN VAR: YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sanatçının menajeri Taner Budak, Abacı’nın son durumu şu açıklama yaptı. Testler sonrasında Abacı'nın böbreklerinde sorun olduğu, görevin tam anlamı ile yapılamadığı ve bundan dolayı da nefes alma sorunu yaşadığı, Abacı'nın tedavisine yoğun bakımda devam edildiği aktarıldı.

Menajer tarafından yapılan son açıklama şu şekilde: