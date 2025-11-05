Muazzez Abacı yoğun bakıma kaldırıldı

Muazzez Abacı yoğun bakıma kaldırıldı
Yayınlanma:
28 Ekim salı günü kalp krizi geçiren Muazzez Abacı'dan kötü haber geldi. Stent takılan Abacı'nın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı’dan sevenlerine endişelendiren bir haber geldi. Geçtiğimiz salı günü kalp krizi geçiren ve yapılan anjiyo sonrası stent takılarak tedavi altına alınan Abacı, yoğun bakıma kaldırıldı.

Muazzez Abacı kalp krizi geçirdiMuazzez Abacı kalp krizi geçirdi

TEDAVİSİ NORMAL ODADA DEVAM EDİYORDU

Söz yazarı Seda Akay, günler önce yaptığı açıklamada sanatçının durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin normal odada sürdüğünü duyurmuştu. Ancak gelen yeni bilgiler, sağlık durumunda beklenmedik bir kötü gelişmenin yaşandığını ortaya koydu.

seda-akay.png

NEFES ALMADA SORUN VAR: YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sanatçının menajeri Taner Budak, Abacı’nın son durumu şu açıklama yaptı. Testler sonrasında Abacı'nın böbreklerinde sorun olduğu, görevin tam anlamı ile yapılamadığı ve bundan dolayı da nefes alma sorunu yaşadığı, Abacı'nın tedavisine yoğun bakımda devam edildiği aktarıldı.

Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi

Menajer tarafından yapılan son açıklama şu şekilde:

  • Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Magazin
Usta oyuncu Ahmet Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Ahmet Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti