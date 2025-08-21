Milyonlarca takipçisi vardı: TikTok fenomeni hayatını kaybetti!

Yemek videolarına verdiği esprili tepkilerle milyonlarca takipçi kazanan 47 yaşındaki Tiktok fenomeni John Crawley, geçirdiği kalp krizi sonrası iki haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Crawley, solunum güçlüğü şikayetiyle Mississippi'deki bir hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan ve solunum cihazına bağlanan fenomenin göğsüne tüp takıldı. Ancak iki haftayı aşkın süredir devam eden tedavilere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ İÇİN YARDIM TOPLANIYOR

Sağlık sigortası olmayan ve ailesinin tek geçim kaynağı olan fenomenin cenaze masraflarını karşılamak ve annesine destek olmak için arkadaşları tarafından bir GoFundMe kampanyası başlatıldı.

Cenaze direktörü James Steele, yaptığı açıklamada, "John iyi bir insandı, birçok insanın dünyasını aydınlattı. Annesiyle dua ettik, şu an yıkılmış durumda" dedi. Acı haberi doğrulayan yakın arkadaşı Anthony Caruso ise yardım sayfasından, "Kötü haberi verdiğim için üzgünüm ama Pimpmunkx dün vefat etti. Annesi hepinize teşekkür etmemi söyledi" mesajını paylaştı.

TikTok'ta 2,5 milyondan fazla, Instagram'da ise 1 milyona yakın takipçisi bulunan Crawley'nin 22 Temmuz tarihli son paylaşımı, ölüm haberinin ardından dünyanın dört bir yanından gelen taziye mesajlarıyla doldu.