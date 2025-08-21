Ünlü şarkıcı gözyaşları içinde anlattı: Kanser oğlumla anılarımı çaldı

Geçtiğimiz Haziran ayında meme kanseri ameliyatı geçiren İngiliz şarkıcı Jessie J, bir podcast yayınına katıldı.

Jamie Laing’in "Great Company" adlı podcast programına konuk olan Jessie J, mastektomi (memenin tamamen alınması) operasyonu sonrası yaşadığı en büyük acının, küçük oğlu Sky'dan ayrı kalmak olduğunu söyledi.

Gözyaşlarını tutamayan ünlü şarkıcı, "Dün hıçkırarak ağladım. Oğluma annelik yapamıyormuşum gibi hissediyorum ve onu çok özlüyorum. Kanser, oğlumla olan anılarımı benden çaldı" dedi.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM ANLAR OLDU"

Hastalıkla mücadelesi sırasında büyük korkular yaşadığını da itiraf eden Jessie J, "Her şeyin ters gideceğini ve öleceğimi düşündüğüm anlar oldu. Doktorlar bana kanser olduğumu söylediklerinde hıçkırıklara boğuldum. Başta bunun muhtemelen sadece bir kist olduğunu söyledikleri için çok endişelenmemiştim." ifadelerini kullandı.