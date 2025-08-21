Sosyal medya fenomenine Türkiye'de oturum izni çıkmadı!

Sosyal medya fenomenine Türkiye'de oturum izni çıkmadı!
Yayınlanma:
Sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, oturma izni başvurusunun reddedildiğini ve 7 yıldır yaşadığı Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu.

7 yıldır Türkiye'de yaşayan Japon Youtuber Yoshi, X hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'den ayrılmak zorunda olduğunu söyledi.

"Oturma izni başvurum reddedildi" diyen Yoshi, şu ifadeleri kullandı:

7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye."

yoshi.jpeg

"7 YILIM BOŞA GİTTİ"

Asıl üzüldüğüm noktayı da açıklayan Yoshi, "8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

