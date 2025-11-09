Mehmet Ali Erbil'in eşi evi terk etti!

68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, katıldığı televizyon programında geçmiş evlilikleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erbil, tüm eşlerini aldattığını şu sözlerle itiraf etti:

"Babam da çapkın biriydi. Bizde genetik sanırım. Annem tarafından sevilmediğim için belki de yedekleme ihtiyacı duyuyorum. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Hiçbir zaman tek eşli kalamadım."

"KEŞKE ONU BIRAKMASAYDIM"

Erbil, itiraflarının hemen ardından isim vermeden eski eşlerinden biri hakkında duyduğu pişmanlığı dile getirerek, şöyle dedi:

"Keşke onu bırakmasaydım. İsim vermek istemiyorum. Ona haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Her şeyin ilkini bende yaşadı. Hiçbir zaman kötü bir şey düşünmedi. Tabii diğerleri düşündü anlamına gelmiyor bu."

"ONU ÇOK ÜZDÜYSEM ÖZÜR DİLİYORUM"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mehmet Ali Erbil’in bu açıklamalarının ardından, geçen ağustos ayında evlendiği Gülseren Ceylan'ın evi terk ettiği öğrenildi.

Yaşananların ardından Erbil, eşine sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla seslendi. Gülseren Ceylan'dan özür dileyen Erbil, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Son röportajımda söylediklerim, o anlık bir şeydi."