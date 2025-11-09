Televizyon dünyasında reyting kabusu devam ediyor. İstediği oranları yakalayaman dizilerden peş peşe final kararı geliyor.

Son olarak, başrollerini Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun paylaştığı, MF Yapım imzalı “Aynadaki Yabancı” dizisi için final kararı alındı.

7. BÖLÜM İÇİN FİNAL KARARI ALINDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 12. bölüme kadar devam edeceği konuşulan dizi, dün yayınlanan bölümüyle beklentinin çok altında reyting alınca yapım şirketi harekete geçti.

Artan maliyet bedelleri ve düşük reytingler nedeniyle daha fazla maddi zarar oluşmaması için dizinin 7. bölümde final yapmasına karar verildi.

FİNAL KARARI ALAN DİZİ SAYISI 3'E ÇIKTI

Böylece, bu sezon final yapan dizi sayısı üçe çıktı. “Aşk Ve Gözyaşı” ve “Ben Onun Annesiyim” dizilerinin ardından, “Aynadaki Yabancı” dizisi de ekran macerasını noktalayan yapımlar arasına katıldı.