Kıvanç Kasabalı'nın acı günü! Kıvanç Tatlıtuğ yalnız bırakmadı

Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabaı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu:

"Ailemizin büyüğü Sevgili babamız Niyazi Kasabalı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 08.11.2025 Cumartesi Cihangir Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından kaldırılacaktır."

KIVANÇ TATLITUĞ TESELLİ ETTİ

Dün son yolculuğuna uğurlanan Niyazi Kasabalı'nın cenazesinde Kıvanç Kasabalı, eşi Sedef Avcı ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Kasabalı'nın zor gününde yanında olan isimlerden biri de yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Cenaze töreni boyunca gözyaşı döken Kasabalı'yı, Tatlıtuğ teselli ederek destek oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kıvanç Kasabalı'nın oğlu Can'a da sık sık sarılarak destek oldu.