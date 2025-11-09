İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet'e çok sert sözler! "Akli melekem o zaman yerinde değildi!"

Uzun süredir babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemikler nedeniyle gündemde olan Ahmet Tatlıses, babasının akıl sağlığından şüphe ederek vasi atanması için dava açmıştı.

Mahkemenin davayı reddetmesi üzerine İbrahim Tatlıses, önceki akşam verdiği konserde oğluna tepki gösterdi.

Tatlıses, sahneden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür. Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek. İlk bebeği yaptık, dedi ki ‘Babamın akli melekesi yerinde değil’. Hâkime ne dedim biliyor musunuz?

‘Sayın hâkimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.’ Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim."