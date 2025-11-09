Ünlü oyuncu Müge Boz acı haberi verdi

Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medya hesabından yaptığı payşımla acı haberi verdi. Boz, anneannesi Fatima Usta'nın vefat ettiğini duyurdu.

"TORUNLARININ TORUNLARINI GÖRDÜN"

Büyük bir üzüntü içinde olduğunu belirten Müge Boz, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mekânın cennet olsun anneanneciğim. 94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadın. Torunlarının torunlarını gördün. ‘Fatima… ne kadındı be!’ diye sevgiyle anarak konuştu arkandan tüm dostların akrabaların. İyi kalbin sevgi dolu bir insan oluşun bana hep ilham oluyor. Senin zorluklarla pes etmeden mücadele edişin tüm ailemizin kadınlarının gücünün kaynağı.

"ANNESİZ BÜYÜDÜĞÜNÜN ACISINI HEP ANLATIRDIN"