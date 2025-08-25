Kutsi yıllar sonra 'Doktorlar' sessizliğini bozdu

Yayınlandığı döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Doktor Levent karakterine hayat veren Kutsi, diziyle ilgili sessizliğini bozdu.

Yasemin Özilhan, Kutsi, Aysun Kayacı ve Melike Güner gibi isimleri bir araya getiren "Doktorlar", özellikle Levent ve Ela'nın fırtınalı aşkıyla hafızalara kazınmıştı.

Dizinin en çok konuşulan sahnesi, Kutsi'nin canlandırdığı Doktor Levent'in, Yasemin Özilhan'ın hayat verdiği Ela'yı nikah masasında terk ettiği sahneydi.

"BİZDEN HEVES EDİP DOKTOR OLANLAR VAR"

Şimdilerde müzik kariyerine ağırlık veren ve konserlerine hazırlanan Kutsi, muhabirlerin sorusu üzerine "Doktorlar" hakkındaki sessizliğini bozdu. Yıllar sonra bile Ela'yı nikah masasında terk ettiği için eleştirilen Kutsi, dizinin kendisi için önemini ve yarattığı etkiyi şu sözlerle dile getirdi:

"Bizden heves edip doktor olan birçok insanla tanıştım. Nasıl başladığımızı hatırlamıyorum ama diziye. O kadar heyecanlıydım ki... İyi oyuncularla oynadım. Tekrar güzel bir proje gelirse yer alırım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

