Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i anlattı: 'Çakır Ağabey'e selam söyleyip otopark ücreti almıyorlardı'

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Nesrin Çakır" karakteriyle tanınan oyuncu İpek Tenolcay, katıldığı bir programda dizinin yayınlandığı döneme dair açıklamalarda bulundu. Süleyman Çakır'ın eşi rolüyle hafızalara kazınan Tenolcay, karakterin gerçek hayatına olan etkilerini paylaştı.

"ÇAKIR AĞABEY'E SELAM SÖYLEYİP OTOPARK ÜCRETİ ALMIYORLARDI"

Dizinin yayınlandığı dönemde sokakta yaşadığı sıra dışı anıları anlatan İpek Tenolcay, karakterin üzerindeki etkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yıllarca ben otoparka para ödemedim. Çünkü gidiyorum 'Hoş geldin Nesrin Yenge' diyorlar. Çakır Ağabey'e selam diyorlar, kartı veriyorum 'Hayatta olmaz' diyorlar. Bunlar komiklik olsun diye anlattığım şeyler değil. Gerçekten yaşıyorum ve benim hayatım bir süre böyle geçti."

"GERÇEK ADIMI SÖYLESEM DE NESRİN DEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Kendisini gerçek ismiyle tanıtmasına rağmen insanların kendisini karakterle bütünleştirdiğini belirten oyuncu, durumu şu örnekle açıkladı:

"Bir yere gidiyorum rezervasyon yaptırıyorum mesela, gidiyorum 'Hoş geldiniz Nesrin Hanım' diyorlar. 'İpek Tenolcay ben' diyorum. 'Pardon Nesrin Hanım' diyorlar. Üstüne Nesrin Hanım demeye devam ediyorlar. Çünkü hayatta seni demek ki orayla bütünleştiriyor."

"DİZİNİN YAYINLANDIĞI GÜN SOKAKLAR BOMBOŞTU"

Kurtlar Vadisi'nin ekranda olduğu günlerdeki toplumsal etkiye değinen usta oyuncu, projenin büyüklüğünü şu ifadelerle vurguladı:

"Bunun böyle olacağını da tahmin etmek çok zor olmasa gerek çünkü sokaklar bomboş. Dizinin yayınlandığı gün sokaklar bomboş. Bu herhalde bir maçlarda oluyor bir de böyle işlerde oluyor. Vardır başka böyle işler ama bu çok acayip bir işti."