Kumarhaneler Kralı Özkan yaşamını yitirdi

Uluslararası otel zincirleri ve casinoları olan Sudi Özkan yaşamını yitirdi.

Notbir'in haberine göre Özkan'ın vefatına ilişkin bilgi paylaşılmadı ve henüz defin süreci netleşmedi.

Sudi Özkan, 87 yıllık ömründe çocuk denilecek yaşlarda başladığı kumarhaneler ve kazandığı servet ile anılırken son zamanlarını gözden uzaklarda geçirdi.

KUMARHANELER KRALI SUDİ ÖZKAN KİMDİR?

Sudi Özkan, çocuk yaşta kumarhane işine girdi. İşleri öyle büyüdü ki artık kumarhaneye yolu düşen, adını duyan herkes tarafından ‘Kumarhaneler Kralı’ olarak anılmaya başlandı. 1997’de kumarhanelerin yasaklanması ve 1.7 milyar TL’lik vergi borcu nedeniyle yurt dışına kaçtı. Özkan, Las Vegas başta olmak üzere 15 ülkede 34 kumarhaneye, 18 birinci sınıf otele, enerji, kumarhane gibi işletmeler kurdu.

Özkan, geçtiğimiz yıllarda çıkarılan “vergi barışı” ile borçlarını taksitlendirdi ve ülkeye girişi önündeki engel kalkmış oldu.