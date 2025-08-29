Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi önlemi: Bu kez 14...

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. sezon afişi çekildi. Geçmiş yıllarda bazı oyuncuların afişe dahil edilmemesi nedeniyle yaşanan kırgınlık ve tartışmalar, bu yıl geniş kadroyla önlendi.

Ünlü şarkıcı Lara'dan üzücü haber!

AFİŞ KRİZİNE ÖNLEM ALINDI

Daha önce Ceren Karakoç, Aliye Uzunatağan, Kaan Taşaner ve Emrah Altıntoprak gibi oyuncuların afişe dahil edilmemesi gündem olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sezon yapım şirketi, toplam 14 oyuncunun yer aldığı afiş çekimi yaparak benzer krizlerin önüne geçti.

Dizi, 4. sezonuyla 12 Eylül Cuma akşamı ekranlarda izleyiciyle buluşacak.

İki ünlü rapçi saç saça baş başa birbirine girdi! İçkisini suratına fırlattı